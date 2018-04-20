Катя Семенова поведала, как ее уговаривали сделать аборт

Артистка рассказала, каким трудным был путь к популярности.

В очередном выпуске программы «Наши люди» гостей стала отечественная исполнительница Екатерина Семенова, которая была популярна в 1980 годах. Именно в студии артистка поведала о трудном пути к популярности, а также о том, как ее уговаривали сделать аборт. Исполнительница рассказала, что во время самого пика своей карьеры, в 1985 году, она забеременела. Именно тогда ее посетило начальство, чтобы уговорить артистку сделать аборт. Знаменитости говорили, что ребенок может навредить ее творческим планам, а для ребенка еще настанет подходящее время. Своих посетителей Катя Семенова выгнала, так как считала, что ее выбор и так очевиден.

После того, как на свет появился наследник, артистка не перестала заниматься творчеством и гастролировать с концертами. Находясь на концертах, она всегда носила фотографию сына, а иногда даже не могла сдержать слез из-за разлуки с ним. Именно сын и стал единственным ребенком знаменитости.