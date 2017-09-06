Певицу 90-х Азизу обвиняют в краже ребенка

Жительница Узбекистана говорит, что артистка держит в своей квартире ее дочь.

В 90-х певица Азиза была популярна и не обделена вниманием поклонников, однако так и не смогла создать семью и почувствовать себя матерью. Однако недавно исполнительницу видели на детской площадке с маленькой девочкой. Сразу ж появились слухи, что артистка воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако все намного запутаннее. Жительница Узбекистана обвинила в краже ее двухлетнего ребенка. Это заявление женщина сделала на программе «На самом деле». Женщина рассказала, что Азиза соблазнила ее супруга, а он забрал дочь и ушел к артистке. У певицы и мужчины были романтические отношения, они были давно знакомы, но расстались, так как не смогли обзавестись ребенком.

Сама Азиза, появившаяся в студии, опровергла все обвинения. Артистка сказала, что мужчина с ребенком действительно сейчас у нее в квартире. Исполнительница никого не соблазняла и не похищала, они просто гости. Мужчина предложил артистке начать все с начала и вместе воспитывать ребенка, Азиза согласилась. Помимо этого, в студии был проведен ДНК-тест, который показал, что малышка является дочерью участника программы. Отметим, что до этого супруга участника заявляла, что девочка не его дочь. В завершении программы в студии появилась мать жительницы Узбекистана и поведала, что супруг ее дочери пользуется не настоящим именем, а также бил старшую дочь. Узнав все это, Азиза отказалась иметь что-то общее с мужчиной.