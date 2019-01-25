На протяжении пяти лет София Ротару не посещала свой особняк в Ялте

В последнее время артиста редко посещает свою недвижимость, но не продает ее.

Многие поклонники отечественной исполнительницы Софии Ротару заметили, что в последнее время артистка редко посещает свою недвижимость в России, но и не собирается продавать ее. В Ялте у знаменитости на набережной есть особняк-гостиница, в котором можно заказать номер, но по предварительному бронированию. По разговорам, еще в Крыму у Софии Ротару имеется земельный участок под виноградники. Отметим, что надел оценивается в 500 тысяч долларов.

Помимо этого, в семи километрах от Ялты, недалеко от Никитского ботанического сада, у артистки есть и особняк, площадь которого составляет 400 квадратных метров. Огромный дом, оборудованный камера наблюдения, сильно отличается от окружающих ветхих построек. Однако в последнее время само строение и участок вокруг него кажется заброшенным. Предположительно, на протяжении пяти лет артистка не посещала особняк. До этого знаменитость сама следила за своим огородом и даже консервировала свой урожай. Также каждый год София Ротару праздновала там свой день рождения, но в последнее время, по словам соседей, она не появляется.