Виктория Лопыреву раскритиковали за выходной ради рандеву

Пост о том, что в День всех влюбленных модель оставила сына и отправилась на свидание, вызвал бурю негодования.

Некоторое время назад в сети появился новый пост недавно родившей Виктории Лопыревой. В публикации модель написала, что оставила новорожденного сына дома и собирается отпраздновать на рандеву. Это вызвало много возмущенных комментариев и критики. Также в посте модель написала, что сегодня у мамы выходной и торжественный ужин с папой. Публикацию Лопырева сопроводила снимком, на котором запечатлена с большим букетом алых роз.

Поклонники в комментариях оставили комплименты о том, что материнство модели очень идет. Однако была и критики, так как не все подписчики поняли молодую маму, которая ради свидания оставила ребенка. Конечно, некоторые пользователи понимали, что Виктория взяла выходной, но не могли понять, почему на девятый день от рождения малыша.