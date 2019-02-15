Лопырева следует советам Хромченко, выбирая потертые джинсы

Модель посетила открытие женского Чемпионата Мира по футболу в Париже, но уже в аэропорту поразила своим нарядом.

Недавно в Париже состоялось открытие женского Чемпионата Мира по футболу, который посетила модель Виктория Лопырева. По прибытию в аэропорт модель поразила своим нарядом, устроив фотосессию возле трапа. Виктория для поездки выбрала желтую футболку и джинсы из искусственно состаренного денима. Дополнением образа стали туфли-лобочки. К слову, что еще вторая ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко говорила, что весной-летом 2019 модным трендом станут узкие джинсы скинни и прямые модели джинсов.

Судя по наряду Лопыревой, девушка следует советам Хромченко, отдавая предпочтение потертым джинсам. Напомним, до этого Виктория Лопырева не стала ехать на Каннский фестиваль, объяснив это материнскими заботами. Она просто не стала оставлять сына на нянек, а везти малыша с собой модель не решилась.