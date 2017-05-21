Эпизод сериала «Доктор Кто» выйдет в VR формате

Вместо новой серии BBC создаёт экспериментальный эпизод на основе технологии виртуальной реальности. Дата выхода пока не сообщается, как и платформа, на которой выйдет 12-минутная серия. Пока ясно только, что доступен он будет лишь для обладателей VR шлемов.

Голос анимированному главному герою подарит тринадцатый доктор — Джоди Уиттекер. Зрителю же предстоит стать спутником Доктора и помочь ей спасти мир от очередной глобальной угрозы. Если эксперимент понравится зрителям, ВВС планируют продолжать использовать новый формат.