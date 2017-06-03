«Чем старше, тем не интереснее»: Ургант боится, что дочери будут его стесняться

Знаменитость признался, что с возрастом его наследники теряют к нему интерес.

Многие поклонники Ивана Урганта знают, что телеведущий является многодетным отцом и примерным семьянином. У звезды двое своих дочерей, а также есть и дочь его супруги, к которой он относится как к родной, ничем не попрекая. Ургант старается проводить с наследниками все свое свободное время, но вынужден признать, что чем старше дочери становятся, тем не интереснее для них становится он. Телеведущий понимает, что с возрастом все дети отдаляются от родителей и у них появляются новые увлечения и друзья. Однако он рад, что его отпрыски еще не разу не заявляли, что им надоела его компания, но он горд, что является их отцом.

Помимо этого Иван Ургант с иронией в голосе говорит, что, когда дети станут взрослыми, они начнут борьбу за наследство. Они в будущем будут видеться только у нотариуса, а он в это время будет переживать, чтобы хоть в старости у него что-то осталось. Также он переживает и боится, что в будущем из-за того, что они отдаляться с детьми, они будут его стесняться.