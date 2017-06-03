Иван Ургант ответил на сообщения о получении гражданства Израиля

Иван Ургант в своем Instagram заявил, что остается гражданином России и поздравил сограждан с наступающим праздником.

Накануне СМИ сообщили о том, что популярный шоумен якобы получил израильское гражданство. При этом Ургант получил израильские документы 10 июня прямо в аэропорту Тель-Авива сразу после прилета в страну.

Телеведущий не стал томить фанатов неизвестностью. В сообщении в Instagram он поблагодарил поклонников за внимание в своей жизни и заявил, что не собирается покидать Россию и остается ее гражданином. Кроме того, Иван попросил не пугать пустыми слухами его бабушку и поздравил всех своих подписчиков с наступающим праздником – днем России.

Напомним, в марте этого года творческая лаборатория Ивана Урганта совместно с «ВКонтакте» выпустила новое приложение для игры «Клевер» - российский вариант онлайн-викторины с денежными призами.