«Хочу стареть красиво»: Сати Казанова выступила против пластики

Артистка осудила подругу, которая собралась на пластику, ведь можно все решить не такими радикальными способами.

Отечественная исполнительница Сати Казанова часто попадала в рейтинг самых красивых женщин. Даже сейчас для многих женщин артистка остается эталоном красоты. Некоторое время назад подруга знаменитости сообщила ей, что собирается воспользоваться услугами пластического хирурга. На это Казанова сказала, что сейчас есть не такие радикальные способы изменить внешность. Артистка говорит, что уже давно работает со специалистами, тем более она больше доверяет научному подходу.

Также она отметила, сто морщины не всегда признак старости, а признаки эмоционального напряжения. После этого Сати Казанова заявила, что хочет стареть красиво и естественно. Нужно самим работать над своей красотой и внешностью, главное знать специальные упражнения.