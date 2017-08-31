Сати Казанова потеряла популярность поп-исполнительницы

Впервые после психологического кризиса бывшая вокалистка группы «Фабрика» выпустила новый альбом. Песни в альбоме больше похожи на мантры в этническом стиле.

В своё время Сати Казанова в составе группы «Фабрика» обрела огромную популярность. Но певица, по всей видимости, не смогла принять свою чрезмерную известность. Покинув музыкальную группу, Казанова разочаровалась в шоу-бизнесе из-за бессмысленных, бесполезных песен.

После ухода из группы исполнительница переживала глубокую депрессию, часто находилась в стрессе. Спасением стал её нынешний муж Стефано Тоиццо – известный фотограф Италии. Он стал для Сати вдохновением. Певица стала заниматься йогой, увлекаться различными духовными практиками. Также Казанова научилась петь мантры взамен пустым песням.

Далее певица так увлеклась пением мантр, что и вовсе записала альбом в этническом стиле. Она заявила, что такой стиль – это единственное что она готова петь. Именно пение мантр помогает ей развивать свою духовность, женственность и делится положительной энергетикой. Сати поделилась, что хочет создавать музыку, которая будет раскрывать сердца и наполнять душу.

Сати Казанова потеряла былую популярность и больше не собирает огромные залы поклонников. На радио песни поп-исполнительницы практически не звучат, но от своего нового стиля исполнения она в восторге.