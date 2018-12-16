Снова замуж? Анджелина Джоли заинтриговала фанатов новым кольцом

Пользователи Сети заметили у актрисы бриллиантовое кольцо и посчитали, что это подарок от нового бойфренда.

Анджелину Джоли заметили американские папарацци, когда актриса прогуливались вместе со своим приемным сыном Паксом. Женщина выглядела счастливой и поклонники посчитали, что всё дело в новом кольце на пальце знаменитости. Данное украшение на «том самом пальце» заинтриговало фанатов, многие даже предположили, что Джоли в четвертый раз собирается замуж.

Напомним, что со своим третьим супругом Бредом Питтом актриса прожила вместе более 12 лет. За это время пара родила совместных троих детей и ещё троих усыновила. Не исключено, что за два года у знаменитости могли появиться новые любовные отношения, которые даже приведут актрису к браку.