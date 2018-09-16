Певица Нюша призналась, что скучает по пешим прогулкам

Сейчас все свободное время занимает ребенок, поэтому артистка не может насладиться элементарными вещами.

Недавно в соцсети Instagram появился новый пост певицы Нюши, в котором она немного пооткровенничала с поклонниками. В публикации исполнительница призналась, что скучает по пешим прогулкам, ведь все свободное время занимает ребенок. Исполнительница написала, что во время таких прогулок можно налюбоваться прекрасными и тихими улочками. Сейчас, когда новые постройки дошли и до спальных районов, можно прогуляться в парках или посидеть в кафе.

Поклонники не остались в стороне от публикации и оставили много положительных комментариев. Они восхищались жизнерадостностью артистки и ее простотой. Многие также признались, что любят дышать свежим воздухом, но из-за работы им этого не хватает.