Бузова: Люблю дальние перелеты из-за возможности выспаться

Очень рада вернуться к работе и продолжить свой тур #принимайменя. Меня иногда спрашивают про перелеты, как удается чувствовать себя хорошо после такого количество полетов за неделю. Я люблю перелеты, особенно дальние, ведь в них я успеваю выспаться 😝😂 В прошлом году я побывала во множестве российских аэропортов, могу сказать, что все они очень достойные, а некоторые даже признаются на мировом уровне. 💪🏻 «Платов» в Ростове-на-Дону получил рейтинг 5 звезд по итогам проверки экспертов из Англии. Это почти как звезды Мишлен у ресторанов, экперты проходят контроль как обычные пассажиры, ходят в магазины и кафе, поэтому все честно. Надеюсь, в скором времени мы встретимся с этим чудесным городом. 🙏🏻 Ростов ❤️