Бузова: Люблю дальние перелеты из-за возможности выспаться

Исполнительница призналась, чем занимается в самолете.

Многим знаменитостям неоднократно задают вопрос, как они каратают время во время перелетов. На этот вопрос решила ответить популярная среди молодежи певица Ольга Бузова. В сети артистка опубликовала снимок из самолета, а в подписи она сообщила, что любит дальние перелеты. Дело в том, что с ее загруженным графиком, только во время перелетов есть возможность выспаться. Скорее всего, из-за отсутствия свободного время, именно полеты – это время на отдых. Помимо этого Ольга Бузова написала, что ей часто задают вопрос, какой аэропорт города ей нравится больше.

Однако артистка не стала выделять определенное здание, а сообщила, что ей многие нравятся. Также знаменитость надеется, что в скором времени ей удастся побывать в новом аэропорту Ростова-на-Дону. В комментариях фанаты попросили звезду больше уделять времени здоровью, так как не достаточное количество сна может привести к серьезным проблемам.