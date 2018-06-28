Бузова: Люблю дальние перелеты из-за возможности выспаться

Исполнительница призналась, чем занимается в самолете.
Многим знаменитостям неоднократно задают вопрос, как они каратают время во время перелетов. На этот вопрос решила ответить популярная среди молодежи певица Ольга Бузова. В сети артистка опубликовала снимок из самолета, а в подписи она сообщила, что любит дальние перелеты. Дело в том, что с ее загруженным графиком, только во время перелетов есть возможность выспаться. Скорее всего, из-за отсутствия свободного время, именно полеты – это время на отдых. Помимо этого Ольга Бузова написала, что ей часто задают вопрос, какой аэропорт города ей нравится больше.
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Очень рада вернуться к работе и продолжить свой тур #принимайменя. Меня иногда спрашивают про перелеты, как удается чувствовать себя хорошо после такого количество полетов за неделю. Я люблю перелеты, особенно дальние, ведь в них я успеваю выспаться 😝😂 В прошлом году я побывала во множестве российских аэропортов, могу сказать, что все они очень достойные, а некоторые даже признаются на мировом уровне. 💪🏻 «Платов» в Ростове-на-Дону получил рейтинг 5 звезд по итогам проверки экспертов из Англии. Это почти как звезды Мишлен у ресторанов, экперты проходят контроль как обычные пассажиры, ходят в магазины и кафе, поэтому все честно. Надеюсь, в скором времени мы встретимся с этим чудесным городом. 🙏🏻 Ростов ❤️
Однако артистка не стала выделять определенное здание, а сообщила, что ей многие нравятся. Также знаменитость надеется, что в скором времени ей удастся побывать в новом аэропорту Ростова-на-Дону. В комментариях фанаты попросили звезду больше уделять времени здоровью, так как не достаточное количество сна может привести к серьезным проблемам.
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