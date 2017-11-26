Звездный отчим поставил «лайк»: Галкину понравился вид отдохнувшей Орбакайте

Максиму Галкину и Кристине Орбакайте неоднократно приписывали любовные отношения, но артисты не подтвердили эту информацию, при этом комик явно подчеркивает свое отношение к певице.

Кристина Орбакайте вместе с мужем долгое время отдыхала в Индии, но теперь вернулась на Родину. Недавно она выставили фото, на котором фанаты сразу заметили ее отдохнувший и ухоженный вид. Другая культура и времяпрепровождение в окружении новых людей сделали свое дело, и артистка привезла домой хорошие впечатления. Вид отдохнувшей Орбакайте понравился не только подписчика, но и самому Галкину. Звездный отчим поставил «лайк» под снимком, что сразу стало предметом обсуждения.

Стоит отметить, что недавно в СМИ обсуждали возможную любовную связь между Галкиным и Орбакайте. Также комика не раз обвиняли в романе с телеведущей Юлией Барановской. Поклонники уверены, что брак с Примадонной уже надоел, и Максим ищет себе тайную возлюбленную по- моложе.



