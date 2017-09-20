Дарья Пынзарь заявила, что за одну тренировку обрела идеальную фигуру

Знаменитости надоело заниматься спортом, которому она и так посвятила целый день.

Российская бизнес-леди, а также экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь недавно заявила в своем микроблоге в социальной сети Instagram, что уже чувствует себя худой. Напомним, что на отдыхе в Турции Дарья приняла решение не отъедать себе ещё больше бока, а усердно заниматься спортом. Целый день она посвятила занятиям и теперь считает, что за одну тренировку обрела идеальную фигуру.

В своем профиле в Instagram знаменитость показала свою фигуру в мини-юбке и сказала, что уже практически обрела идеальные параметры. При этом Пынзарь добавила, что сейчас её талия составляет 66 сантиметров и осталось избавиться только от двух лишних сантиметров. Однако теперь вместо спорта девушка предпочитает ходить на массаж.