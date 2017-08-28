«Роскино» лишат монополии на продвижение российских фильмов за рубежом

Министр культуры Владимир Мединский 19 февраля провел встречу с лидерами кинопроизводства в России.

На встрече присутствовали режиссеры и продюсеры Алексей Учитель, Федор Бондарчук и другие.

По результатам дискуссии было принято решение провести тендер, на котором будет определена компания, которая получит право продвигать российское кино за рубежом. Таким образом, «Роскино» может лишиться монополии на данный вид деятельности.

«Роскино» представляет новинки отечественного производства на большинстве кинорынков мира. Выбранная на конкурсной основе организация будет нести те же функции.

Механизмы определения победителя конкурса и требования к компании будут определены позже. Выбор подходящей компании останется за ведущими кинокомпаниями.