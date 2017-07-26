Джеймс Кэмерон рассказал о сюжете второй части «Аватара»

Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о подготовке к съемкам второй части блокбастера «Аватар» и о сюжете нового фильма.

Кэмерон поделился, что новый фильм расскажет о судьбе солдата Джейка Салли, оставшемся жить среди племени Нави. У главных героев картины – Джейка и его возлюбленной Нейтири появится дочь, которой по сценарию сразу будет восемь лет. По словам режиссера, сейчас уже снят важный для развития сюжета эпизод ссоры между родителями. Его мы увидим глазами маленькой девочки. Кэмерон отметил, что съемки остальных игровых моментов «Аватара» займут еще пять месяцев.

Напомним, что голливудский режиссер запланировал премьеру второй части франшизы на декабрь 2020 года. Третья часть серии по плану выйдет на экраны в декабре 2021 года.