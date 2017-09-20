Новый «Терминатор» вернет в строй старых героев

Совсем недавно в сети появился первый официальный трейлер к грядущему фильму «Терминатор: Тёмные судьбы». Фанаты настороженно восприняли ролик, учитывая неудачный опыт предыдущих частей франшизы.

Однако надежды на возрождение некогда сверхпопулярной серии еще теплится в сердцах поклонников. В режиссерское кресло вернулся сам автор первых двух фильмов Джеймс Кэмерон и пообещал снять «правильный» фильм по вселенной терминатора. Режиссер сообщил о своих планах снять продолжение второй части серии «Судный день», где собирается рассказать, чем же закончилась борьба главных героев саги с компьютерной сетью из будущего Скайнет. Кэмерон сообщил, что покажет полюбившихся персонажей первых частей серии, но не будет эксплуатировать их образы.

В трейлере нам показали Сарру Коннор, в исполнении Линды Хэмилтон, терминатора серии Т-800, к образу которого вновь вернулся легендарный Арнольд Шварценеггер, и группу новых персонажей, которые должны помочь перезапустить многострадальную серию. Однако остался открытым вопрос о судьбе главного спасителя человечества Джона Коннора, появление которого анонсировал сам Кэмерон, но не показал в трейлере.

Фанаты с замиранием сердца ждут выхода картины, так как предыдущие фильмы не просто провалились в прокате, а и практически «похоронили» вселенную Джеймса Кэмерона, разбив сердца и надежды сотен тысяч поклонников. Что же ожидает их в этот раз, когда за фильм взялся отец франшизы, узнаем уже 31октября 2019.