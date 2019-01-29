Макаревич оскорбил большую часть населения Земли

Известный музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в своем интервью назвал 80% жителей планеты Земля «идиотами».

Интервью у популярного российского музыканта взял информационный портал «Лента.ру». Высказывания у Сергея Макаревича были достаточно резкими. В частности лидер группы «Машина времени» рассказал, что он имел опыт работы в экспертном совете Госудмы по вопросам культуры. Макаревич уверяет, что подавляющая часть телепередач на отечественных каналах созданы специально для дураков, что ничего ценного для общества они не несут, никакого развития.

В частности, во время своего интервью, российский певец порекомендовал запретить абсолютно на всех передачах их участникам орать перебивая друг друга, так как по мнению музыканта подобная картина «калечит человеческую психику». Многие популярные политические передачи и построены на том, чтобы там никто не смог доказать иную точку зрения, а при каких-либо попытках этого человека нужно перекричать и перебить любыми способами.

Кроме этого, Сергей Макаревич рассказал, что он скептически относится к умственным способностям большей части жителей нашей планеты. По мнению лидера группы «Машина времени», примерно 80% людей настоящие «идиоты». При этом он хочет подчеркнуть, что не пытается кого-то обидеть, что просто нужно принять этот факт, как неоспоримую данность.