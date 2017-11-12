«Машине времени» отказали в концерте на День России

Группа «Машина времени» не будет принимать участие в мероприятии, посвященном Дню России. Пресс-секретарь коллектива Антон Чернин заявил, что связался с компанией «Арс», которая сообщила ему о том, что участие коллектива будет отменено.

Андрей Макаревич призвал публику отказаться от поиска политической подоплеки в данной ситуации: «Хватит везде искать политический подтекст, уже достали. Давайте музыку слушать! Ей богу, все с ума просто сошли со своей политикой».





Стало известно, что на концерте у стен Кремля группой планировалось презентовать публике две композиции, одна из которых старая, а другая – новая.





Многие пользователи интернета крайне негативно отнеслись к самому решению исполнителя и его группы участвовать в подобном мероприятии. Их гневные высказывания сопровождались обвинениями в лицемерном поведении, которое проявляется в том, что Андрей Макаревич на протяжении долгого времени активно критиковал присоединение Крыма, а сейчас хочет выступить у Кремля. Примечательно, что рок-музыкант подверг критике российское телевидение, сказав, что не стоит «орать одновременно двум выступающим», ведь это «калечит психику людей».