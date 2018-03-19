Григория Лепс отреагировал на отмену концерта «Машины времени»

Певец и композитор Григорий Лепс высказал свою точку зрения относительно ситуации с отменой выступления легендарной российской группы.

Музыкант заявил, что в этой этом случае не стоит искать политические причины. Также Григорий Лепс выразил свои сожаления о том, что известный музыкант и его группа не смогут выступить на концерте, который посвящен Дню России. Кроме того, Григорий Лепс сказал, что настоящую причину все равно вряд ли удастся узнать.

Пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин отметил, что причина отмены выступления заключается в некоторых опасениях: что «вдруг что-то не то скажут». Скорее всего, он намекает на то, что Андрей Макаревич может выразить свое отношение к некоторым нашумевшим событиям в стране со сцены.

Антон Чернин также добавил, что это предположение является сугубо его личным мнением, а группа, по его мнению, нисколько не опечалена тем, что не сможет отыграть свою программу на данном мероприятии.

Андрей Макаревич дополнил уже имеющиеся факты и заявил, что организаторы праздничного концерта сообщили ему о корректировке концертной программы. Напомним, что 12 июня на Красной площади «Машина времени» планировала исполнить 2 композиции. Кроме того, в праздничном мероприятии будут принимать участие Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, Олег Газманов и другие известные российские исполнители.