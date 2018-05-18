Хлои Кардашьян рассталась с Тристаном Томпсоном

Мотивом для завершения романа стала измена баскетболиста.

Некоторое время назад общественность узнала, что сестра знаменитой Ким Кардашьян Хлои рассталась со своим избранником баскетболистом Тристаном Томпсоном. Причиной для разрыва отношений стала измена спортсмена. Говорят, что Томпсон изменил возлюбленной с подругой ее сестры Кайли Дженнер.

Стоит отметить, что речь идет о Джордин Вудс, с которой флиртовал и обнимался спортсмен на одной из вечеринок. Сама же Хлои Кардашьян по этому поводу сообщила, что с нее хватит терпеть такое отношение к себе и прощать измены любимого.