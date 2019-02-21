Хлои Кардашьян: В развале моей семьи виноват Тристан Томпсон

В расставании знаменитостей сестра Ким Кардашьян обнила своего экс-возлюбленного.

Некоторое время назад общественность узнала, что Хлои Кардашьян рассталась со своим возлюбленным Тристаном Томпсоном. Причиной для разрыва стала измена любимого. Дело в том, что Томпсон изменил Хлои с подругой Ким Кардашьян. Недавно знаменитость заявила: «В развале моей семьи виноват Тристан Томпсон».Также Хлои сказала, что не ожидала такого. Однако тяжелее и больнее от того, что боль причинил такой близкий ей человек.

Отметим, что речь идет о подруге, ведь Хлои относилась к ней, как к младшей сестре. Однако, по словам Кардашьян, девушка не виновата, виноват ее возлюбленный. Напоминаем, что Хлои Кардашьян начала встречаться с Тристаном Томпсоном в 2016 году. Баскетболист постоянно ей изменял, но девушка прощала. Простила даже измены во время ее беременности. В прошлом году Хлои родила дочь Тру Томпсон.