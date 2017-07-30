Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич якобы является представителем "украинского авангарда".

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Порошенко сообщил о премьере документального фильма "Малевич" в честь 140-летия художника и заявил, что эта лента "возвращает" Малевича в историю украинского искусства.

"Казимир Малевич является одним из важнейших художников современности, творчество которого в начале XX столетия определило развитие на века. Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие", написал Порошенко.

Российский и советский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич родился в Российской империи, в Киеве, в 1879 году. Одной из его самых знаменитых работ стала картина "Черный квадрат", написанная в 1915 году. Малевич умер в Ленинграде в возрасте 56 лет.