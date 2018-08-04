«Настоящее село»: Викторию Боню раскритиковали за снимок в сапогах на кровати

На знаменитость выплеснулась волна негодования и критики со стороны поклонников.

Некоторое время назад в соцсети Instagram появилось новое фото Виктории Бони, которое подверглось критике со стороны пользователей сети. Дело в том, что подписчикам не понравилось, что на снимке знаменитость запечатлена на кровати в сапогах. Отметим, что сейчас экс-звезда телестройки отдыхает в Таиланде, чем хвастается перед фанатами. Новое фото вызвало негодование. Один из поклонников написал, что лежать на кровати в грязных сапогах – некрасиво и не культурно. На это Боня ответила, что ее дорогая обувь не бывает грязной, и в данной ситуации нет ничего криминального.

Под данным высказыванием Виктории поклонники разделились, как обычно, на два лагеря. Одни писали, что в этом нет ничего удивительного, если все чистое. Другие же назвали знаменитость настоящим селом, которое не культурное. Однако были и такие подписчики, которые обратили внимание только на дорогой интерьер комнаты, где делался снимок.