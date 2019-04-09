«Ела со всех столов и приставала к мужчинам»: Инсайдеры поведали, как Боня опозорилась на Каннском кинофестивале

Знаменитость на фестивале вела себя развязно, чем и вызвала смех у пользователей сети.

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Виктория Боня снова посетила Каннский кинофестиваль. Для выхода в свет Виктория выбрала достаточно эффектное платье. По внешнему виду Бони можно решить, что у нее есть аристократические корни, но в середине мероприятия девушка внезапно стала себя странно вести. Сначала она посетила фуршет, где ела со всех столов, а после стала приставать к мужчинам, то есть сфотографироваться со звездами мужского пола. Боня обнималась со многими, но были и такие мужчины, которые отказали девушке. Например, Леонардо Ди Каприо не смог отговорится от просьбы, а Бред Питт просто развернулся и ушел. Те, кто наблюдал за всем этим безобразием, сложилось впечатление, что Виктория искала себе очередную «жертву». Отметим, недавно Боня заявляла, что влюблена в мужчину из Чечни, ее чувства настолько сильные, что она решила принять ислам.

В сети инсайдеры решила поведать, как Боня опозорилась. Они писали, что сначала девушка «всех манерно обсмотрела», а после отправилась к столам. Также писали, что Боня позорит русских девушек, ведь об ее неподобающем поведение будут писать зарубежные издания, а также обсуждать заграничные актеры и актрисы. Один из пользователей написал, что его родственница работает в ЦУМ и она рассказала, что Виктория Боня дорогие платья берет на прокат, скорее всего, чтобы покрасоваться перед богатыми мужчинами. Стоит отметить, что после расставания с Алексом Смерфитом, личная жизнь Виктории так и не налаживается. Ни диеты, ни косметологи, ни съемки в купальниках не помогают девушке привлечь мужчину с деньгами. Предположительно всему виной характер Бони.