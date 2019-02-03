«Жених на выданье»: Тимур Родригез пошутил, что будет героем «Холостяка»

Артист поделился новостью с фанатами, что будет участвовать в шоу по выбору невесты.

Некоторое время назад в соцсети Instagram появился новый пост артиста Тимура Родригеза, в котором он поделился с поклонниками новостью, что будет героем программы «Холостяк». Публикацию знаменитость сопроводил новым фото, на котором он запечатлен в модных рваных джинсах и огромной искусственной розой. Отметим, что цветок был сделан размером выше роста Родригеза. Помимо этого в посте артист пошутил, что сначала на вакансию завидного жениха пригласили боксера Николая Валуева, а после все же решили отдать предпочтение его кандидатуре. Однако весь реквизит пока не успели поменять, намекая на цветок с фото.

Поклонники сразу оценили шутку Тимура Родригеза. Дело в том, что артист женился примерно 10 лет назад и уже воспитывает двух наследников. Также подписчики продолжили шуточный настрой звезды и предложили жениху на выданье бить такой гигантской розой участниц, которые покидают проект.