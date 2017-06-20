«Старая кошелка»: Новая прическа Семенович добавила ей возраста

Фанаты перестали узнавать артистку, а также часто путают ее с Пугачевой.

Отечественная исполнительница Анна Семенович решила кардинально сменить имидж – сделала себе челку. После публикации соответствующего фото в сети поклонники перестали узнавать артистку. Также они считают, что новая прическа добавила возраста знаменитости. Некоторые фанаты заявили, что она стала напоминать Машу Распутину, а другие сказали, что она похожа на Аллу Пугачеву.

Один из подписчиков в язвительной форме заявил, что с челкой Семенович стала старой кошелкой. Помимо этого, некоторые пользователи стали подозревать артистку в том, что она сделала либо пластику лица, либо уколы ботокса. Дело в том, что на снимке лицо исполнительницы кажется не настоящим, а так восковая маска.