Скончался Андрейс Жагарс - актёр и режиссёр мирового уровня

Летальный исход наступил на 61-м году жизни. Андрейс Жагарс, по неподтверждённым данным, умер от продолжительной болезни в Риге, 26 февраля 2018 года.

Андрейс родился 16 октября 1958 года в сибирском городе Черногорск, куда была депортирована его семья из Латвии. Через год после рождения Андрейса его семья переехала обратно в Латвию, там он вырос и окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории имени Я.Витола.

Как актер он проявил себя в 19 кинокартинах, самые известные из которых: «Чужой случай» (1985 года), «Дикие лебеди» (1987 года) и «Мальчуган» (1977 года).

Также Андрейс Жагарс известен своими театральными постановками. «Летучий голландец» Р. Вагнера, «Дон Жуан» В.-А. Моцарта и «Саломея» Р.Штрауса, - мировой известности режиссёрские работы.

Еще Жагарс основал сеть всемирноизвестных ресторанов. К ним, в первую очередь, относятся Osiris, Симпозиум и Deco-bar. На деятельность ресторатора мужчину подтолкнул кризис в актёрской деятельности в 1993 году. Именно тогда он и оставил свою актёрскую деятельность.

Истинные фанаты сообщают, что в последние дни жизни Андрейс был всё также эмоционален, жизнерадостен, а его состояние не предвещало беды.

Точная причина смерти Андрейса пока остаётся неизвестной. Ведётся расследование.