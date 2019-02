Энди Андерсон - бывший барабанщик рок-группы The Cure умер от рака

Энди Андерсон, бывший барабанщик британской рок-группы The Cure, основанной в 1976 году и имевшей свой пик популярности в 1990-х годах. На 69-м году жизни Энди умер от продолжительной и страшной болезни - рака.

Андерсон вступил в группу The Cure в 1983 году. Участвовал в создании альбома Japanese Whispers, Concert The Top, а также популярных музыкальных композиций Speak My Language и The Love Cats. После того, как он покинул группу в 1984году, он сотрудничал с такими известными артистами и музыкальными объединениями, как Iggy Pop, Robin Scott, Jeffrey Lee Pierce, The Gun Club, Spirits Burning Clearlight, Beat The System и многими другими.

Вокалист и основатель рок-группы, бывший коллега Лол Тохерст выразил свои глубокие соболезнования в своей социальной сети, добавив, что Энди умер в своем доме, в окружении друзей. Торхест признался, что для него и его команды, было честью быть знакомыми и братьями по группе с Энди Андерсоном.

Ранее, сам барабанщик писал в свой Facebook о четвертой стадии рака, но при этом сохранял позитивный настрой и принимал болезнь, как еще одно препятствие и жизненный опыт.