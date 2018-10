Не стало Джеффа Эмерика – звукорежиссера «The Beatles»

В США умер звукорежиссер Джефф Эмерик. Знаменитый британец сотрудничал с группой «The Beatles». Ему был 71 год.

Смерть Джеффа Эмерика наступила в результате сердечного приступа. Эту информацию изданию Variety предоставил менеджер звукорежиссера. По его словам, Джефф давно испытывал боли в сердце. Последнее время ему приходилось носить кардиостимулятор. «Эмерик разговаривал по телефону в тот момент, когда ему стало плохо. Он скончался до прибытия медиков», - сообщил Уилльям Забалета.

Энди Бабюк, автор книги о музыкальных инструментах группы «The Beatles» рассказал, что Джефф частенько выручал ливерпульский квартет своим профессионализмом в звукорежиссуре. Он помогал группе записывать сложные композиции. Такие хиты «битлов», как Love Me Do, A Hard Day's Night, She Loves You и другие, сделали Эмерика гением в мире звукозаписи. За свою жизнь он был удостоен нескольких премий «Грэмми», как лучший звукорежиссер.