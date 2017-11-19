«Бесплодие и алкоголизм»: Стало известно о проблемах Алексея Смирнова

Актер, который всегда играл веселых персонажей, в действительно пережил не одну трагедию.

Недавно общественность узнала, что актер Алексей Смирнов, который всегда на экране был веселым, в реальной жизни столкнулся с проблемами. Он смог пережить и одиночество, и бесплодие и даже алкоголизм. Как известно знаменитость участвовал в военных действиях во время ВОВ. Именно тогда он получил тяжелую травму, из-за которой и не смог стать отцом. Отметим, именно бесплодие стало самой главной трагедией жизни Смирнова, ведь он так и не стал семьянином. Помимо этого актер был скромным, и каждый раз робел во время знакомства с девушками, в каждой из которых видел будущую жену.

Уже в зрелом возрасте Алексея Смирнова стали беспокоить военные травмы. Это стало причиной не возможности продолжения съемок. Отчаяние и одиночество привело к тому, что артист стал употреблять алкоголь. В результате все данные трагедии и проблемы привели к тому, что он скончался в больнице от разрыва сердца.