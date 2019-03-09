Дэниел Крэйг приступил к тренировкам, несмотря на серьезную травму ноги

Актер недавно пострадал во время съемок очередной истории про Джеймса Бонда.

Стало известно, что Дэниел Крэйг начал активно тренироваться в тренажерном зале с гипсом на ноге. На странице фотографа Грега Уильямса в Instagram было опубликовано фото, на котором Крейг занимается в зале.

Стоит отметить, что актер приступил к тренировкам, несмотря на недавно полученную серьезную травму ноги. Этот крайне неприятный случай произошел во время съемок 25 серии фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде.

В результате сложившихся обстоятельств, актер во время падения сломал лодыжку, поэтому съемки пришлось остановить на некоторое время. Однако, целеустремленный Дэниел Крэйг все усилия направил на то, чтобы в ближайшее время вновь продолжить сниматься, приступив к физическим упражнениям с гипсом. Ранее стало известно, что полученная травма весьма сильно разозлила Дэниела, ведь из-за этого его рабочий график претерпел непредвиденные изменения. На данный момент актеру нужно стараться вписаться в оговоренные сроки и составлять новое расписание съемок.