«На репетиторов жалко денег»: Фанаты раскритиковали Боню за неразвитую дочь

Девушка в сети опубликовала какие-то непонятные каракули дочери, назвав их прописью.

У бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони есть недостаток – это воспитание дочери. Поклонники неоднократно замечали нюансы не правильного воспитания: то учит дочку врать, то перекрикивает ее на роликах. Предположительно, Боня делает все, чтобы малышка выросла неполноценной, с комплексами, а также в малом количестве любви. Еще одним доказательством неразвитости ребенка стала публикация, на котором был запечатлен лист из тетради, в которой учатся прописи. Скорее всего, Виктории на репетиторов жалко денег, поэтому обучение она взяла на себя.

В комментариях к публикации фанаты раскритиковали Боню за такое поведение. Они писали, что на нормальных учителей деньги зажала, а по ресторанам и на курорты летать, так Виктория первая. Одна из подписчиц написала, что если Боня сейчас не возьмется за воспитание и образование ребенка, то девочка вырастет недоразвитой из-за того, что в нужное время ее матери было на нее наплевать.