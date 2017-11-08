Киркорова и Баскова пристыдили подарком молодоженам

Уже вся Россия слушает разговоры о том, что артисты состоят в однополых отношениях.

Отечественный артист Филипп Киркоров, который прилетев с гастролями в Комсомольск-на-Амуре, удивился преподнесенным ему подарком от местных поклонников. Данный презент напоминал те подарки, которые дарят молодоженам. Сам презент состоял их игрушечных статуэток Киркорова и Баскова, которые держались за руки. Скорее всего, это связано со слухами о больше, чем дружеских отношениях между звездами. Вероятно, поклонники собирались вызвать у исполнителя хотя бы какую-то реакцию, но кроме искреннего восторга так ничего и не добились.

Сам Киркоров с юмором относится к слухам о его отношениях с Басковы. Такую реакцию в сети воспринимают неоднозначно, а самих знаменитостей называют «позорными содомитами». Попытки пристыдить поп-короля таким подарком ни чем не увенчались, а сам артист пообещал передать презент своему коллеге. Из-за того, что Филиппу Киркорову приписывали отношения со многими знаменитостями, то точно сказать, с кем именно они могли бы быть очень трудно. Однако в слухах чаще всего упоминается Басков, поэтому не только пресса, но и фанаты приходят к определенным выводам.