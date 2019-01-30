Лера Кудрявцева организовала для дочери сказочные съемки

Телеведущая с супругом тщательно оберегают свою дочь от посторонних глаз, но не в этот раз.

Отечественная телеведущая Лера Кудрявцева и ее супруг Игорь после рождения дочери Марии не показывали малышку никому. В сеть попадают только те фотографии наследницы, на которых не видно ее лица. Однако недавно Кудрявцева организовала для дочери сказочные съемки, на которых Мария нарядилась в разные образы. Об этом мероприятии поклонникам стало известно после того, как телеведущая разместила в Stories видео, на котором женщина-фотограф общается с заказчиками.

Отметим, что женщина специализируется только на съемке маленьких детей. Именно она поведала, какие замечательные снимки делала для малышки. Также женщина поведала немного о дочери Кудрявцевой. Малышка замечательно чувствует себя в кадре, что редко встречается у других детей. Мария уверенно сидит, даже пытается подняться на ноги. Однако больше всего поразило то, что за полчаса фотограф смогла запечатлеть девочку в семи образах.