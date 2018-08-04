«Вспомнила о корнях»: Алсу примеряла татарскую чалму

Опубликовав соответствующее фото в сети, артистка спросила мнения об образе поклонников.

Некоторое время назад в соцсети Instagram исполнительница Алсу опубликовала снимок, который был сделан в ходе съемок для журнала. В подписи артистка спросила у поклонников, нравится ли им ее новый образ. Отметим, что наряд знаменитости напоминал о ее корнях – на голове Алсу была надета татарская чалма. Скорее всего, перед съемками звезда вспомнила о своих корнях, которые ее вдохновили на то, чтобы завязать пестрый платок в виде чалмы.

Для съемок исполнительница надела красную водолазку и коричневые брюки. Дополнением образа стал не броский макияж. Поклонники оставили много восхищенных комментариев, в которых называли Алсу «восточной красавицей». Однако были и такие подписчики, которые порекомендовали артистке выбирать более легкие наряды, а на фото он «цыганский».