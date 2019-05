На критику Анна Седокова ответила пляжным фото

View this post on Instagram

Уже несколько дней, ко мне подходят люди и говорят, что я красивая и мне не нужно переживать 🤗, а тем более оправдываться. А я тогда так расстроилась, что записала это импульсивное видео . И раз уж мое тело стало предметом обсуждения, то давайте поговорим. @alexander_tsypkin написал пост о том, что худоба навязана индустрией и мужчины любят женщин с формами. Он, конечно, интересней написал, не как я, но тема достойна обсуждения. Я вот сейчас иногда смотрю по сторонам и думаю, как же выглядит эта женщина, которая меня сфотографировала. И, кажется, я ее увидела, они с подружкой действительно были худыми. У них не было целлюлита, н совершенно не было попы. Я никогда не видела таких плоских женщин. И я ее простила, ведь все мы разные. Кто-то скажет - ну ведь ты сама виновата, надо меньше жрать, больше в зале пахать. И будут правы. Да все правы. Ведь правда разная, но я в этой жизни знаю один секрет привлекательности и он не зависит от размера твоей попы, наличия жира, веса , возраста. Это энергия внутри тебя. Это тепло, которое от тебя исходит. Это добро, которое ты излучаешь, когда рядом появляется ОН или ОНА. Самый лучший секс бывает не с самой красивой идеальной бабой, а с уверенной в себе, готовой получать удовольствие и отдавать ещё больше, а у злых людей может и нет целлюлита , но и счастья тоже нет.) Это я вам как председатель фанклуба #пухленькиеносчастливые говорю ❤️ Люди худеют и поправляются, люди совершают ошибки и исправляют их. Это нормально - быть не совершенным, но нормально травить других за это. Люблю вас ❤️ Напишите мне свои мысли?