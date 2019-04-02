На критику Анна Седокова ответила пляжным фото

Артистка оказалась в центре бурного обсуждения своей фигуры.

Недавно в сети разгорелось бурное обсуждение фигуры Анны Седоковой, в особенности это касалось того, что у артистки целлюлит, который она показывает на снимках в сети. На такую критику исполнительница ответила пляжным фото, а также в посте написала, что у злых людей может и нет целлюлита, но и счастья тоже нет. На новом снимке Седокова запечатлена в купальнике, верх которого был создан в виде кофты, с закрытыми рукавами и под самое горло. Такой публикацией артистка похвасталась своими аппетитными и сексуальными формами.

В конце поста знаменитость написала, что знает один секрет для привлечения мужчин, однако главное то, что он не зависит от размера попы, количества жира и веса, а также возраста. Артистка говорила о внутренней энергии, которая рождается, когда любимый человек находиться рядом.