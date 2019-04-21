Что скажешь? В сети «спалили» интрижку супруга Дарьи Пынзарь

Об интрижки говорит подозрительное фото в сети с подписью «культурные выхи», на которой отмечен муж Пынзарь.

Зрители скандального проекта «Дом-2» большое внимание уделяли семье Дарьи Пынзарь. Даже после ухода с телестройки за личной жизнью участников также следили. 6 мая супруги праздновали годовщину свадьбы – они в браке уже девять лет. В сети Дарья написала благодарные слова супругу. За несколько дней до годовщины супруг Пынзарь Сергей посещал Москву, хотя вся семья переехала в Турцию. Именно тогда незнакомка отметила на снимке в сети мужчину. Однако на самом фото его не было видно. Дарья всегда любила своего супруга, а также часто делала пластику, чтобы нравится супругу.

Сам Сергей не всегда отвечал взаимностью. В сети часто ходили разговоры, что семья разваливается из-за измен Сергея. Однако в этот раз в сети «спалили» интрижку мужчины, так как на странице Алины Рябчиковой опубликовала фотографии с отметкой о муже Пынзарь. Если посмотреть профиль девушки, то можно понять, что она молодая мама и у нее мало подписчиков. Отметим, что сын Рябчиковой сильно похож на Сергея. Предположительно, девушка это сделала, чтобы мужчина уже смог определиться с кем именно ему жить.