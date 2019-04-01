«Хотите избавиться от подписчиков»: Светлана Лобода напугала фанатов странным роликом

Публикация певица пришла не всем по вкусу.

Популярная исполнительница Светлана Лобода любит радовать своих поклонников, в том числе и в сети. В основном артистка размещает снимки в различных образах, а также публикует разные жизненные высказывания. Однако последней публикацией Лобода напугала фанатов. На странном ролике запечатлена старушка с черными глазами, как в ужасах. При этом бабулька поет заунывную песню. Большая половина подписчиков считают, что видео «тупое», но остальные оценили юмор знаменитости.

В подписи к ролику Светлана написала, что когда ее дочь боится смотреть фильмы ужасов, то она ей говорит, что это люди на программе рисуют, чтобы всем было страшно. Пользователи после просмотра видео задались вопросом, что Лобода хочет избавиться от подписчиков. Но через время запись артистка удалила со своей страницы.