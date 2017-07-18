Стал известен пол второго ребенка Светланы Лободы

Известная украинская певица Светлана Лобода опубликовала в социальной сети ролик, из которого стал известен пол ее второго ребенка.

Светлана Лобода довольно редко делает заявления о своей личной жизни. Только недавно она рассказала, что ждет второго ребенка. Накануне в ее Instagram появилось видео, на котором она проводит время со своей дочерью Евой. Именно девочка и проболталась подписчикам, сказав, что у нее скоро появится сестренка. Видео пропало со страницы Светланы Лободы, однако большинство поклонников успели посмотреть его и поздравить любимицу с тем, что у нее родится вторая дочь.

Напомним, о появлении будущего ребенка Светлана Лобода рассказала в марте 2018 года. Тогда, по словам певицы, она пребывала уже на седьмом месяце беременности. К слову, имя отца будущего ребенка Светлана так и не раскрыла. Ее дочь Евангелина родилась в 2011 году.