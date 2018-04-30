Светлана Лобода эпатировала Сеть, станцевав тверк на девятом месяце беременности

«Беременность – это не болезнь» - под таким лозунгом выложила в Instagram тизер своего нового клипа Светлана Лобода. На видео певица танцует тверк на девятом месяце беременности. Фанаты не в восторге от танцевальных экспериментов звезды.

8 июня Лобода планирует презентовать свою новую песню Superstar, которую уже называют заглавным хитом лета – 2018. Снимали видео в США, где певица прожила несколько месяцев накануне родов. Выложенный в Сеть фрагмент демонстрирует зрителям зажигательный танец звезды с большим животом, причем беременные девушки участвуют и в танцевальной группе певицы. При этом танец отнюдь нельзя назвать простым – в нем много сложных па, а также элементы тверка. Судя по хэштегам Лободы, клип снимался, когда певица находилась уже на девятом месяце.

Фанаты отнеслись к опубликованному видео совсем неоднозначно. При том, что ролик посмотрели более полутора миллионов пользователей, большинство комментариев называют его вульгарным и неприятным для просмотра. Многие фанаты недоумевают, зачем был нужен подобный экстрим накануне родов и не навредил ли он малышу.

Ранее сообщалось, что 24 мая Светлана Лобода родила в одной из американских клиник девочку. Певица уже успела опубликовать фото малышки, но ее имя пока не назвала.