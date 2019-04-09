Друзья собрали деньги на дорогостоящий подарок Борису Моисееву

Артист праздновал 65-летие в США вместе с друзьями.

Каждый год отечественный певец Борис Моисеев летает в США на лечение. В этот раз он там же отпраздновал день рождения в кругу друзей. В последнее время здоровье артиста заметно ухудшилось, поэтому он решил уйти со сцены. Чтобы порадовать и поднять настроение Моисееву, друзья решили собрать деньги на дорогостоящий подарок. Презентом оказалась путевка на самый крупный лайнер в мире. Номер юбиляра был класса люкс со всем комфортом.

Предположительно такой сюрприз обошелся друзьям Моисеева в несколько тысяч долларов. После мероприятия исполнитель еще несколько дней был в Майами, гулял на свежем воздухе, который вместе с реабилитационными процедурами положительно повлияли на его здоровье.