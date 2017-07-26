«Не смогла сесть на меня»: Борис Моисеев поведал о ссоре с Пугачевой

Исполнитель рассказал о некоторых ситуациях из жизни, среди которых были разногласия с Примадонной.

4 марта отечественный певец Борис Моисеев празднует свой день рождения. А накануне данного мероприятия артист пообщался с журналистами и рассказал о некоторых ситуациях из жизни. Выяснилось, что исполнитель часто ссорился с Пугачевой. Причиной одного из конфликтов стал номер, в результате которого Примадонна упала. Несмотря на это знаменитости помирись. Борис Моисеев поведал, что в тот раз Алла Борисовна должна была по сценарию сесть на Моисеева, а он не правильно повернулся, в результате чего звезда упала на пол. До выяснения отношений певец смог сбежать из зала.

Помимо этого Борис Моисеев сообщил, что у него действительно есть некоторые проблемы со здоровьем, но поклонникам не стоит волноваться, так как он часто бывает у врача и принимает все необходимые лекарства. Также у артиста были проблемы с уровнем сахара в крови, но на протяжении года он смог все восстановить. Также он следить за питанием – отказался от жареных макарон, уменьшил количество булочек. Однако никак не может бросить курить.