Анна Семенович назвалась главой медсестрой страны

Артистка обожает свою работу, а недавно сравнила ее с работой медиков.
В отличие от многих знаменитостей Анна Семенович не только выступает на конкурсах и концертах, но и радует своим талантом на юбилеях и других мероприятиях. Недавно певица сравнила свое творчество с трудом медиков, а также назвалась «главной медсестрой страны».
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Главная медсестра страны вчера зажгла на юбилее 😉😂 Я обожаю веселые песни , так важно на празднике, людям дарить позитивные эмоции 🔥 Как же я люблю свою работу, каждый концерт для меня особенный и мне безумно приятно, что вчера гости пели и танцевали вместе со мной 🙏🏼 Спасибо вам , мои дорогие 🥰 ❤️ А вы любите свою работу? Кем работаете 👇🏼 #анясеменович #любимаяработа #явсемогу #певица #ведущая #деньрождения #концерт #позитивщики❤️❤️❤️ @laceyoo @lisa_panina1
Звезда опубликовала в сети снимки и ролики с недавнего юбилея, на котором выступала. В подписи знаменитость написала, что любит свою работу, которая на зрителей действует как своеобразное лечение. Поэтому на разных мероприятиях Семенович исполняет только веселые песни.
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