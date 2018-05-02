Анна Семенович назвалась главой медсестрой страны

Артистка обожает свою работу, а недавно сравнила ее с работой медиков.

В отличие от многих знаменитостей Анна Семенович не только выступает на конкурсах и концертах, но и радует своим талантом на юбилеях и других мероприятиях. Недавно певица сравнила свое творчество с трудом медиков, а также назвалась «главной медсестрой страны».

Звезда опубликовала в сети снимки и ролики с недавнего юбилея, на котором выступала. В подписи знаменитость написала, что любит свою работу, которая на зрителей действует как своеобразное лечение. Поэтому на разных мероприятиях Семенович исполняет только веселые песни.