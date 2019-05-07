«Не такая худая, как Миддлтон»: В сети обсуждают фигуру Мркл после родов

В течение нескольких недель не только британцы, но и поклонники со всего мира с нетерпением ждали, когда принца Гарри станет отцом.

6 мая супруга принца Гарри Меган Маркл подарила супругу первенца. Обществе с нетерпение ждало этого события, но было удивлено внешним видом герцогини Сассекской на видео с супругом и сыном. Ролик был снят в Виндзорском замке. Меган Маркл показала наследника только через два после родов. На записи принц Гарри с радостью держит малыша на руках . Пока молодая мама была заняла сыном, поклонники внимательно вглядывались в фигуру Меган, которую и стали обсуждать в сети. К журналистам Маркл вышла в белом платье без рукавов, а макияж был сделан легким.

Многие пользователи вспомнили, как после родов перед камерами появилась Кейт Миддлтон, ее фигура была стройной. Фанаты говорят, что Меган просто не смогла скрыть недостатки фигуры. Предположительно, вина лежит на стилистах, так как наряд герцогини Сассекской только подчеркивает ее недостатки. Однако поклонники уверенно говорят, что Меган не такая худая, как Кейт, но она сможет прийти в форму, ведь после родов прошло мало времени.