Меган Маркл разрешили назвать сына любимым именем

У супруги принца Гарри выбор имен намного больше, чем у Кейт Миддлтон, так как ее наследник не первый в очереди на престол.

Прошлой весной общество с нетерпением ждало бракосочетания принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. В этом году пара снова интриговала поклонников, так как Меган была беременна, и недавно подарила супругу наследника. Отметим, Маркл хотела нарушить традиции и рожать дома, но все таки уступила. После родов герцогиня Сассекская не стала сразу выходить к публике. Благоверные только сообщили, что родился мальчик и они думают над именем.

Однако принц Гарри общался с журналистами и рассказал, что он присутствовал при рождении сына, а в скором времени вся его семья появится перед камерами. Многие задумались, как же супруги назовут наследника. Был проведен опрос, который показал, что поклонники считают, что молодые родители выберут такие имена: Артур, Филипп или Альберт. Оказалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут назвать малыша любимым именем, так как у них не ограничен выбор, потому что их наследник не стоит в начале очереди на престол.