Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

После рождения своего первенца Арчи Герцогиня Меган Маркл впервые появилась на публике.

Она вместе с членами королевской семьи посетила ежегодный парад в честь Дня рождения Елизаветы II. Для мероприятия герцогиня Сассекская Меган Маркл выбрала наряд от известного кутюрье Givenchy.

Совсем недавно у пары родился их первенец, мальчика назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он будет седьмым, кто займет место в очереди на Британский престол.

В прошлом всем хорошо известной актрисе Меган Маркл пришлось отказаться от всего, что ее окружало, чтоб стать супругой принца Гарри.

Герцогиня стала больше нравится британцам. Она даже стала похожей на типичную британку среднего класса. Также, ею был пересмотрен весь гардероб, она стала выбирать более скромную одежду, изучив британский стиль. Обязательным атрибутом королевской семьи является пара «хантеров», которые также есть у герцогини. Спустя время стало понятно, Меган Маркл не только носит британские бренды одежды, но и демонстририрует миру собственное прочтение британского стиля.

Если говорить об актерской карьере Меган Маркл, то сериал «Форс-мажор» стал последним для нее.

Стоит отдать должное таким колоссальным изменениям в жизни супруги принца Гарри, ведь все это было сделано ради любви.