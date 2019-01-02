Уже скоро: Джордж Клуни предсказал дату рождения ребенка Меган Маркл

Герцогиня Сассексская Меган Маркл вместе с принцем Гарри ожидают ребенка. Джордж Клуни высказал свою версию, относительно даты рождения первенца королевской пары.

Как сообщают СМИ, Джордж Клуни состоит в близких дружественных отношениях с Меган Маркл. Ранее семья Гарри и Меган вместе с актером и его женой Амаль отдыхали на озере Комо. Недавно Клуни решился предсказать дату рождения ребенка. Сейчас Меган Маркл находится на седьмом месяце беременности. Следовательно, она должна родить примерно через восемь недель, т.е. уже скоро, приблизительно в середине апреля.

Также актер высказал свое мнение относительно ссоры Меган с отцом, который опубликовал тайную переписку с дочерью. Он рассказал СМИ, что из-за этого будущая мама расстраивается и переживает, что может повлиять на малыша. Это безответственные действия со стороны Томаса Маркла.