Тимати постарался? Шишкова снова в интересном положении

Большой аппетит модели и округлившийся живот говорят именно о беременности.

Модель Алена Шишкова стала намного популярнее после романа с рэпером Тимати. В 2014 году девушка подарила певцу дочь, а через год влюбленные расстались. Сейчас Шишкова отдыхает на Мальдивах. Девушка публикует фото и видео с отпуска. Недавно на одном из видео пользователи заметили округлившийся живот. На записи Шишкова запечатлена в ванной комнате напротив зеркала. Отметим, что даже такая вытянутая поза не скрывает интересное положение. В сети стали активно обсуждать данную тему.

Также разговор идет и за то, что Тимати за свои деньги отправил Алену на острова. Помимо этого, пользователи заметили, что нынешняя возлюбленная рэпера Анастасия Решетова обзавелась котенком. Девушка говорит, что животное подарок, но не признается от кого. Также Решетова недавно разместила в сети странный пост, в котором намекнула на измену Тимати. В публикации девушка написала, что малыш может быть ласков только с одним человеком, так как он однолюб.

Предположительно, репер собирается вернуться к Шишковой, так как Решетова не хочет создавать семью с артистом и рожать ему. Еще одним доказательством оказалось то, что в последнее время нынешняя возлюбленная певца больше не публикует совместных фото. Отметим, пользователи заметили, что в последнее время у Шишковой возрос аппетит, что для нее не привычно. Поэтому многие считают, что для беременности Алены снова постарался Тимати. Однако Шишкова на прямую не говорит об этом, возможно боится спугнуть счастье.